Экс-президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, как передает УНН.

"В этом уголовном производстве его (Порошенко - Ред.) должны были допросить в качестве свидетеля, он на допрос не явился. О времени и дате допроса ему было заблаговременно сообщено в предусмотренный УПК способ", - сказала Иванова.

По ее словам, речь идет о производстве, зарегистрированом по заявлению экс-зама главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и в ходе которого проверяется возможное совершение служебных правонарушений должностным лицом, в том числе экс-президентом Украины, именно при организации перехода кораблями ВМС ВСУ через Керченский пролив.

"Мы не можем сейчас говорить даже о квалификации, потому что она является предварительной. Там есть несколько статей, но мы пока их не озвучиваем, потому что это предварительная квалификация", - заявила пресс-секретарь.

Отметим, что открыто уже 13 уголовных дел, где фигурирует экс-президент.

Напомним, что 18 сентября Порошенко тоже проигнорировал допрос в Госбюро расследований.

"Страна" также разбиралась, что происходит с делами против Порошенко.