В Киеве полиция задержала мужчину, который ночью разбил окно и пытался забраться во Владимирский собор на бульваре Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции в соцсети.

"Вечером в Шевченковское управление полиции поступила информация, что неизвестный пытался забраться в помещение религиозного учреждения на бульваре Тараса Шевченко. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, задокументировала правонарушения и изъяла записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

По словам охранника Владимирского собора, ночью он услышал подозрительный шум и сразу включил свет. Он увидел незнакомца, который разбил окно и пытался проникнуть в помещение. После этого злоумышленник скрылся.

Полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался 30-летний мужчна, который был ранее неоднократно судим за совершение краж и хранение наркотических веществ.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: facebook.com

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