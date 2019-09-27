Появилось видео смертельного ДТП в Броварах, которое совершил полицейский. Его опубликовал глава Государственного бюро расследований Роман Труба на своем Telegram-канале.

"Еще одно смертельное ДТП с участием полицейского. Пьяный работник полиции на бешеной скорости просто "снес" трех человек, которые стояли на остановке общественного транспорта", - отметил он в сообщении. Горе-полицейского уже задержали.

Видео: t.me/truba_roman/93

Напомним, что авто с полицейским охраны за рулем влетело в остановку под Киевом. Работник полиции охраны, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем автомобиля марки "Опель". Проезжая по улице Киевской в городе Бровары, он въехал в остановку общественного транспорта. В результате полицейский совершил наезд на семейную пару и велосипедиста - от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.

Также мы писали о том, что глава Нацполиции Клименко отстранил руководство полиции охраны области после ДТП с участием полицейского под Киевом.