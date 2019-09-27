Бывшего президента Франции Жака Ширака, который скончался 26 сентября в возрасте 86 лет, похоронят на кладбище Монпарнас в Париже. Траурная церемония состоится в понедельник, 30 сентября. Об этом сообщает BFMTV.

Свое последнее пристанище французский лидер найдет рядом с могилой его старшей дочери Лоранс, которая умерла в возрасте 58 лет в апреле 2016 года после длительной борьбы с анорексией.

Церемония национального прощания с бывшим президентом Франции пройдет в Доме Инвалидов в воскресенье, 29 сентября.

Напомним, Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 годы.

Ранее "Страна" писала о том, что Жака Ширака выдвинули на получение Нобелевской премии мира.

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