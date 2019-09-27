Били по голове и матерились. В самолете рейса Москва-Минводы подрались две пассажирки
Две пассажирки подрались на борту самолета Москва-Минеральные Воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, в ходе полета между двумя женщинами завязался конфликт, во время которого одна из них ударила другую по голове. Она отметила, что обе пассажирки использовали нецензурную лексику и никак не реагировали на замечания членов экипажа.
Представитель МВД добавила, что после приземления в отношении них были заведены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство".
Напомним, что украинские туристы устроили драку на борту лайнера Киев - Шарм-эль-Шейх.
Также мы писали о том, что по дороге в Умань хасиды подрались в самолете с украинским экипажем.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!