Две пассажирки подрались на борту самолета Москва-Минеральные Воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, в ходе полета между двумя женщинами завязался конфликт, во время которого одна из них ударила другую по голове. Она отметила, что обе пассажирки использовали нецензурную лексику и никак не реагировали на замечания членов экипажа.

Представитель МВД добавила, что после приземления в отношении них были заведены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство".

Напомним, что украинские туристы устроили драку на борту лайнера Киев - Шарм-эль-Шейх.

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