Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "надо иметь какой-то суицидальный настрой", чтобы сейчас предложить восстановление авиасообщения с Россией. В интервью "ЭП" он заявил, что "это опасно для украинцев".

"Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах. Если мы все восстанавливаем, то значит, мы даем месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет. Тогда вопрос: зачем мы по каким-то дополнительным санкциям в отношении них обращаемся, зачем мы хотим продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате, Минские договоренности?", - заявил он.

Также он назвал сложившуюся ситуацию "хорошими условиями для белорусской экономики". При этом, по данным экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко, благодаря запрету прямого авиасообщения Украины с Россией, белорусские и молдавские авиакомпании сумели обновить свой парк самолетов за счет полученной от этого прибыли.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян выступал за полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией. На вопрос, как он смотрит на эту ситуацию, Криклий ответил: "Это вопрос другого характера. Если говорить политически, то конечно, что можно было бы опять-таки заблокировать. Озвучу несколько цифр. Например, за 8 месяцев 2019 года перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, и оплата составляла 3,5 млрд гривен. Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы - одни из немногих, которые являются прибыльными. Более того, у нас немного сообщения. Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь", - добавил он.

Он сообщил, что согласно правилам ВТО, в которую входит Украина, между странами должен происходить транзит и ни одна из сторон-подписантов не имеет ограничивать это транзитное право или блокировать его.

"То есть, если мы нарушаем правила ВТО, это нужно решать не только на украинском уровне, но и на международном уровне. Иначе получается, что мы теряем свой транзитный потенциал и нарушаем часть соглашения с ВТО", - сообщил министр инфраструктуры Украины.

Как сообщала "Страна", на сайте президента Украины опубликовали электронные петиции с призывом возобновить авиасообщение с Россией и пустить поезда в Крым. Они уже набрали тысячи подписей в поддержку.

Ранее убытки из-за запрета полетов в Россию оценили в авиакомпании Georgian Airways. Только для них эта сумма достигла 25 миллионов долларов США.

Напомним, что глава Росавиации Александр Нерадько сообщил о готовности России к возобновлению прямого авиасообщения с Украиной. С октября 2015 года между Россией и Украиной нет прямых авиарейсов. Также Киев запретил российским компаниям использовать свое воздушное пространство для транзитных полетов.