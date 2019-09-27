Популярный украинский поп-певец Олег Винник, который снялся во флешмобе с российскими звездами, поддержавшими политику Кремля по Украине, попал в базу сайта "Миротворец". Сообщение об этом появилось на официальном сайте базы.

Отмечается, что артист стал участником "российской пропагандистской антиукраинской акции "Всем мир", направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину".

Фото: myrotvorets.center

Скандал вокруг Винника разгорелся из-за участия в во флешмобе #ВсемМир, который был организован россиянами. На YouTube-канале проекта появилось видео, в котором, кроме Винника, приняли участие звезды российской эстрады - как артисты, которые выступают в Украине, так и те, кто поддержал крымские события и кому запрещен въезд в нашу страну.

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