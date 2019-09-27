Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет порезался бумагой в ходе обсуждения перевода одного из правительственных проектов в электронную форму. Об этом говорится на его Facebook-странице в пятницу, 27 сентября.

"Вчера забавное произошло. Изучаем с коллегами очередной бизнес-процесс. Обсуждаем, как его упростить и перевести в электронную форму. На столе лежит стопка бумажных документов, от которых пытаемся избавиться. Я беру ее - и режу о нее палец. Бумага не сдается! Бумага наносит ответный удар!", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/dubilet

Как сообщала "Страна" ранее, министр Дубилет распорядился прекратить закупку канцелярии с символикой Кабмина

Также стало известно, что в Кабмине хотят вместо обычной переписи населения Украины сделать один большой электронный реестр с личными данными украинцев.