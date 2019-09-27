С вечера 26 сентября и до сегодняшнего утра, 27 сентября, в Киеве произошло 230 ДТП. В ряде из них пострадали люди. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

В патрульной полиции отметили, что это такой рост уровня аварийности произошел из-за непогоды, ведь водители еще не привыкли к такой скользкой дороге и забывают, что увеличивается тормозной путь.

"С вечера было 230 сообщений о ДТП, но из них более половины оформлялись по европротоколу. То есть, водители без помощи полиции оформляли ДТП, и виновнику уже не выносились материалы, так как европротокол предполагает освобождение водителя от административной ответственности", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, шесть аварий были с пострадавшими. Кто стал виновником и при каких обстоятельствах, намерены выяснить следователи.

Как сообщала "Страна", в Киевской области произошло смертельное ДТП. Грузовик влетел в микроавтобус. Он пытался избежать столкновения с трактором, у которого были выключены габариты.

Напомним видео типичного ДТП в Киеве, произошедшее из-за нарушения правил маневрирования.