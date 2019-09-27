Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что обеспечение независимости Национального банка (НБУ) и защита финансовой стабильности остаются приоритетом для правительства в то время, как работа с МФВ по новой программе может начаться до 2020. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Обеспечение независимости Национального банка и защита финансовой стабильности остаются приоритетом нашего правительства и маркером для наших международных партнеров", - написал он.

Премьер отметил, что переговоры с МВФ в активной фазе и за время пребывания миссии в Украине начато обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования.

По словам Гончарука, руководитель миссии МВФ Рон ван Роден отметил восстановление макроэкономической стабильности после 2014-2015 годов, уменьшение внутренних и внешних дисбалансов благодаря обоснованной фискальной и денежно-кредитной политике, уменьшение дефицита текущего счета до 3-3,5% ВВП, восстановление объемов международных резервов (сейчас составляют более $20 млрд США).

Кроме этого, Роден также назвал достижением устранение квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста.

Премьер сообщил, что Кабмин будет улучшать бизнес-среду и проводить ключевые реформы, запланированные правительством - большую приватизацию госпредприятий, реформу агросектора, борьбу с коррупцией, а также проведение судебной реформы.

Фото: facebook.com

Напомним, что до этого премьер Гончарук назвал сроки презентации программы Кабмина на 2020 год.

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