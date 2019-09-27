Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и новоназначенный генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обсудили последствия возвращения делегации Российской Федерации в сессионный зал Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Встреча состоялась 26 сентября в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы в июне, и путей преодоления кризиса доверия.

При этом Пристайко выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Советом Европы в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.

Напомним, что в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом. 26 июня ПАСЕ вернула делегации РФ полномочия.

В связи с принятием такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины решили досрочно покинуть летнюю сессию ПАСЕ.

В сентябре стало известно, что делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возврата России.