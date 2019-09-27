Республиканцы в Комитете по разведке Конгресса США поддержали президента Дональда Трампа и назвали скандал вокруг его разговора с Владимиом Зеленским "информационной войной и выдумкой" с целью дискредитации президента.

"Я хочу поздравить демократов с развертыванием их последней информационной военной операции против президента и с их выдающейся способностью снова включить ведущие медиа в их кампанию. Эта операция (инфовойна против Дональда Трампа - Ред.) началась с сообщений в медиа об обмане вокруг "заговора с Россией", теперь - что информатор говорит, что президент Трамп дал коварное обещание иностранному лидеру. Обнародованный текст разговора уже развенчал это утверждение, но это же не важно", - сообщил конгрессмен Республиканской партии Девин Нуньес, которого цитирует Голос Америки.

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр, говоря о возможных последствиях ситуации, согласился, что теперь международные лидеры, по его мнению, будут более осторожны в разговорах.

Как сообщала "Страна", представители Демпартии обвинили Трампа в давлении на власти Украины с целью вынудить их начать уголовное расследование действий экс-госсекретаря США Джо Байдена в Украине, который ранее сам признал свою роль в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Также заявлялось, что "информатор" передал им информацию о якобы шантаже "военной помощью" в ходе разговора Трампа с Зеленским. Однако, после публикации стенограммы их июльской беседы стало очевидно, что тему военной помощи они вообще не поднимали.

В Министерстве юстиции США, проверив телефонную беседу президентов, не нашли в ней никаких нарушений закона.

Напомним, что сам Дональд Трамп неоднократно критиковал информационную войну против него в ряде СМИ.