Алексей Арестович, известный блогер, который характеризовал себя как военного эксперта, заявил, что весь минувший год служил в армии и получил звание майора.

Напомним, что Арестович в декабре 2017 года сделал "каминг-аут", заявив, что все его экспертные комментарии были "черной пропагандой" против России и что он "много врал, начиная с 2014 года".

Арестович - известная личность. Кроме телевизора, где он комментирует вопросы АТО, России и геополитики, блогер имеет около 160 тысяч подписчиков на Facebook и пишет колонки для десятков интернет-СМИ.

С сентября 2018 года блогер, по его словам, ушел по контракту в АТО, где служил под Краматорском.

"Я вас долго обманывал-2.

Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только «...военным обозревателем», но и просто военным.)

Пошел добровольцем, чуточку восточнее Краматорска. Начал в разведке одной из наших механизированных бригад.

Среди прочих приключений, пережил подрыв на чем-то очень похожем на ОЗМ (нехорошая противопехотная мина), оставшись единственным незадетым в группе. Кто знает - каковы шансы в таких ситуациях - поймёт.

Дальше были другие интересные проекты, в интересных местах, с интересными людьми.). Был капитаном, стал майором.

Сегодня контракт закончился", - написал Арестович в Facebook.

К своему посту он добавил копию приказа о награждении, в котором говорится, что Арестович выполнял специальные задания в ООС.

Интересно, что в ходе службы Арестович продолжал вести блог и появляться на телеэфирах в качестве штатского эксперта.

Напомним, что первое признание Арестовича о вранье и пропаганде вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Там заговорили, что "каминг-аут" ставит вопрос компетенцию остальной экспертной тусовки - той части, которая комментирует темы Донбасса, Крыма и России.

Детальне об этом скандале - в материале "Страны" "Теперь ждем подвига от Порошенко: "Друзья, я три года вам врал....".