Две женщины, которые служат в Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Госпогранслужбы Украины убили новорожденного ребенка, теперь им грозит вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что 29 июля 2019 года военнослужащая ГПС Украины во время домашних родов во дворе собственного дома родила ребенка. Женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове - как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Родная сестра роженицы, которая также работает в Госпогранслужбе, поместила еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места жительства семьи.

Сейчас двум женщинам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В суд подано ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется военной прокуратурой Луцкого гарнизона Западного региона Украины.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что двухлетний ребенок умер в автобусе, пока мама везла его в больницу.

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