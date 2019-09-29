Сегодня ночью начинается Рош ха-Шана - иудейский новый год. Один из мировых эпицентров этого празднества - украинский город Умань.

В сентябре это место в Черкасской области традиционно заполоняют хасиды, которые едут не только на празднование еврейского Нового года. Но и с целью посетить могилу лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана.

Они верят, что молитва на могиле цадика Нахмана принесет счастье. В этом году здесь ожидается больше паломников, чем в прошлый раз, - приедут около 40 тысяч человек.

"Страна" собрала всю информацию о праздновании в этом году.

Подготовка к Рош ха-шана 2019

В этом году ортодоксальные евреи отмечают 5780-й Новый год, начало празднеств приходится на вечер воскресенья, 29 сентября.

Праздник продлится до вечера 1 октября, однако пограничники, ГосЧС и полиция будут нести службу до 4 октября.

Первые 200 поломников прибыли еще 18 сентября со стороны Польши, через Мукачевский и Чопский пункты пропуска. Оживленные маршруты ожидаются еще через Киев, Одессу и Винницу. Всего на 29 сентября в Украину прибыло 25 тысяч хасидов.

В начале сентября посол Израиля по подготовке проведения Рош ха-Шана обсудил все нюансы проведения праздника с представителями Уманского горсовета.

Хасиды в "Софиевке", сентябрь 2019. Фото facebook.com/groups/photohru

Не обошлось и без проблем у принимающей стороны. В Умани из-за аварии на электроподстанции остался без света район, в котором живут паломники.

Однако есть и хорошие для приезжающих евреев новости: для них в этом году открыли консульство прямо в Умани.

Полиция, паспортный контроль и охрана порядка

В основном хасиды прилетают в Украину из Тель-Авива. В аэропорту "Борисполь" открывают отдельный терминал "Б", куда направляют все "хасидские" рейсы. Так не возникает длинных очередей в других терминалах.

Пограничники не скрывают, что идентификацию хасидов проводить сложнее, ведь многие мужчины с бородами.

На 40 тысяч человек выделили 550 сотрудников полиции из 12 областей Украины. В составе отряда - патрульная полиция, кинологи, взрывотехники, аэроподдержка, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации.

По словам главы полиции Черкасской области Валерия Лютого, полицейским надлежит особенно контролировать местах проживания и пребывания паломников, соблюдать дисциплину и личную безопасность.

Преступления и случаи депортации хасидов

6 граждан Израиля принудительно возвратили домой за нарушение миграционного законодательства;





всего составлено 28 протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранцев (по состоянию на 23.09).

В основном все хасиды прилетают в терминал Б аэропорта "Борисполь". Фото: dpsu.gov.ua

Чем запомнился прошлый иудейский Новый год

Часто во время наплыва паломников между ними и местным населением случаются конфликты.

30 августа 2018 года запомнился дракой хасидов с членами экипажа МАУ. Самолет должен был вылететь из израильского аэропорта Бен-Гуриона. Но рейс задержали на три часа, полицейские сняли с самолета 8 нетрезвых паломников, летевших в Умань.

6 сентября хасиды прибыли в Умань и установили баннер с надписью "Умань любит Трампа". Сделали это в знак признательности за перенос американского посольства в арабо-еврейский Иерусалим, чего власти Израиля добивались многие годы.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Местное население тоже проявляло своеобразное гостеприимство. Так, в центральных магазинах Умани цены завышали в несколько раз. Правда, для удобства гостей, указывали прайс в израильских шекелях.

После паломников обычно остаются горы мусора, который коммунальщики не успевают вывозить.

Cтрана.ua

В прошлом году хасиды во время обряда "Ташлих" сожгли христианский крест на реке Каменка, установленный там местными жителями. В еврейской общине Умани и в посольстве Израиля осудили инцидент.

Видео: mako.co.il

Также недавно полицейские Израиля задержали трех своих граждан, которые обманули двух тысяч клиентов на $1,3 миллиона. Они продали им недействительные билеты компании "Европним" для поездки в Умань.

Прах цадика Нахмана

Израиль не первый год ведет переговоры и запрашивал разрешение на перевозку останков Рабби Нахмана из Умани. Однако это не смогли решить ни в 2007 году к 60-летию независимости Израиля ни несколько лет назад.

МИД Украины отвечает отказом. Это неудивительно, учитывая, что паломничество ежегодно приносит в местную казну миллионы долларов. По мнению директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, украинская сторона вряд ли согласится на предложение Израиля, потому что паломничество хасидов стало неким национальным достоянием.

Впрочем так не считают националисты, такие как партия ВО "Свобода". Они поддерживают перенос могилы. Среди хасидов мнения также разделились: одни паломники считают нелогичным выезжать из Израиля во время каждого Рош Ха-Шана, другая часть хасидов напоминает, что перенос могилы противоречит завещанию самого рабби, который завещал тревожить прах только в случае крайней необходимости.