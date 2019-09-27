Президент Ирана Хасан Рухани высказался в поддержку идеи перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка, как передает Интерфакс.

"Это важное решение. Если нас спросят, то мы проголосуем за то, чтобы штаб-квартиру ООН перенесли в более безопасную и хорошую страну", - заявил Рухани, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Рухани отметил, что ООН - это "дом мира, дом общения", и США не имеют права мешать приезжать в Нью-Йорк членам ООН. "США не должны пользоваться своими преимуществами как принимающая сторона и выдавать визы только тем, кто им нравится", - сказал Рухани.

Перед началом Генеральной Ассамблеи ООН произошел скандал с визами, в котором Иран обвинил США в том, что они не выдавали визы иранской делегации. В итоге незадолго до начала Генассамблеи стало известно, что визы иранская делегация получила.

Напомним также, что 10 членам делегации от России отказали в американских визах и они не полетели на Генассамблею ООН. В американском посольстве в РФ назвали произошедшее "частным случаем", воздержавшись от дальнейших комментариев.

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