Ученым удалось заснять момент, когда "черная дыра" буквально разрывает на куски звезду, которая попала в область ее притяжения. Впервые в истории при помощи телескопа удалось увидеть экстраординарное космическое событие от начала и до самого конца. Об этом сообщает Голос Америки.

Астрономы NASA при помощи спутника для исследования транзитных экзопланет (TESS) смоделировали и показали в деталях, как звезда находящаяся на расстоянии в 375 миллионах световых лет от Солнечной системы, начинает затягиваться силой гравитации в сверхмассивную "черную дыру".

Уничтоженная "черной дырой" звезда, которая своими размерами напоминает Солнце, оказалась жертвой события, которое астрономы называют "приливным разрушением". Феномен сначала был обнаружен международной сетью телескопов, а затем астрономы воспользовались возможностями TESS, которые позволяют увидеть далеко расположенные планеты и звезды.

Подобные случаи возникают, когда звезды слишком близко приближаются к супермассивным "черным дырам" - объектам, находящимся в центре большинства галактик, включая и Млечный путь, в котором расположена Солнечная система. Огромная гравитационная сила, которой обладает "черная дыра" разрывает звезды на куски и затягивает их в воронку. В результате на месте "черной дыры" появляется яркий диск, состоящий из горячего газа.

Видео: youtube.com/NASA Goddard

Как сообщала "Страна", астрономы зафиксировали резко возросшую активность в центре нашей Галактики. Загадочные вспышки исходили от находящейся в центре сверхмассивной "черной дыры". По мнению астрономов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, она испытывает голод галактических масштабов.

Ранее ученые впервые показали изображение "черной дыры".