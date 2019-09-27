В среду вечером, 25 сентября, в Белой Церкви произошло смертельное ДТП. Здесь грузовик влетел в микроавтобус. Погибло двое людей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным полиции, водитель грузовика после аварии был в шоковом состоянии, но смог объяснить правоохранителям, что он проезжая вблизи с. Томиловка, внезапно заметил на близкой дистанции трактор с прицепом, без включенных габаритных огней.

Затем он начал тормозить, чтобы избежать столкновения, однако грузовик занесло на встречную полосу, по которой двигался микроавтобус, пассажир которого погиб на месте происшествия, водитель - был госпитализирован в больницу, где вскоре также скончался.

В полиции отметили, что грузовик от удара занесло в кювет, а тракторист уехал с места происшествия, но "вскоре группа реагирования патрульной полиции Киевщины остановила его и опросила".

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в полиции опубликовали видео типичного ДТП в Киеве, которые случаются из-за нарушения правил маневрирования. Также опубликовано видео, которое наглядно показывает последствия нарушения ПДД.

Патрульные показали как происходит большинство аварий на перекрестках.