Международный валютный фонд уже закончил миссию в Украине. По итогам работы глава миссии Рон ван Роден заявил об обсуждении новой программы финансирования Украины, которое состоится в ближайшие недели.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

В МВФ отметили, что после выборов этого года Украина получила возможность продвигать необходимые реформы для повышения уровня жизни, сохраняя макроэкономическую стабильность.

Стоит отметить, что Украина попросила создать новую программу при поддержке МВФ, которая поможет покрыть потребности в финансировании в ближайшие годы.

"Миссия приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения, которое может быть поддержано в рамках расширенного фонда МВФ. В последние две недели миссия провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы, особенно о фискальной и денежно-кредитной политике, а также ключевые меры реформы. Он также подчеркнул важность независимости центрального банка и обеспечения финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия, чтобы минимизировать фискальные издержки, связанные с банкротством", - заявил Рон ван Роден.

Обсуждения новой программы могут продолжиться уже в ближайшие недели.

Накануне СМИ сообщили, что Украина и Международный валютный фонд не смогли достичь окончательных договоренностей по новой программе кредитования по ряду причин.

После этого стало известно, что переговоры Украины с Международным валютным фондом относительно новой программы сотрудничества находятся в активной стадии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нью-Йорке Зеленский заверил бондхолдеров, что понимает важность сотрудничества с МВФ.