В четверг, 26 сентября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто вопросы экономического сотрудничества. Их встреча состоялась в рамках Генеральной ассамблеи ООН в США.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Стороны обсудили перспективы развития политического диалога, экономического сотрудничества, а также возобновление работы совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что министры договорились об установлении контакта на высшем уровне в ближайшее время, что откроет путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Как сообщала "Страна", ключевым вопросом во взаимодействии с Венгрией является закон о тотальной украинизации, затрагивающей интересы этнических венгров и их детей в школах. Венгерские власти требовали разрешить обучение их детей на родном языке. Также Будапешт блокировал заседания комиссии Украина - НАТО на высоком уровне.

Напомним, что 60% из всех попросивших вид на жительство и работу в Венгрии оказались украинцами.