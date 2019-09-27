Организаторы концерта нардепа Святослава Вакарчука в Минске засекретили его гонорар за выступление. Сам он заявлял, что не возьмет денег за выступление. Об этом сообщили в агентстве "Allstars" в ответ на запрос Украинских новостей.

"Информация, которую вы запросили, является конфиденциальной", - ответили организаторы.

Журналисты запрашивали информацию о гонораре музыкантам "Океана Эльзы" и Вакарчуку, в частности, о том, кто оплачивал райдер группы и аренду концерт-зала "Минск Арена".

Также у агентства интересовались, была ли поддержка со стороны белорусских государственных органов.

"Мы концертное агентство и не имеем отношение к политическим процессам, и в частности к работе Святослава Вакарчука", - ответили в "Allstars". Сам певец отказался комментировать свою непарламентскую деятельность.

Как сообщала "Страна", Святослав Вакарчук ушел из Верховной Рады до закрытия заседания для того, чтобы успеть к 20:00 на концерт в Минске.

"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", - отметил Вакарчук.