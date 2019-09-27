Украинская поп-дива Тина Кароль опубликовала в Instagram новое фото в ультракоротком розовом платье в бельевом стиле. В кадре певица позирует, стоя к камере спиной.

На фоне запечатлены здания ночного города. Пользователи положительно оценили новое фото певицы. "Очень классно", - отметил один из них.

Фото: instagram.com/ tina_karol1_

Как сообщала "Страна", ранее она порадовала поклонников фото в блестящем купальнике.

Пользователь lev_vinnitskii даже посвятил Тине Кароль стихи. "Вяжет разум нежный стан! Голос, нежность, ты капкан!", - написал восхищенный поклонник.

Напомним, что в Сети появился новый студийный музыкальный альбом группы "Бумбокс". Пластинка включает семь композиций. Из них три сделаны в соавторстве: с украинско-американской рок-группой The Gitas, основанной фронтменом "Димна Суміш" Александром Чемеровым, с Александрой Кольцовой из "Крихiтка Цахес", а также с Тиной Кароль.