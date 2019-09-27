В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) крайне обеспокоены решением Нацсовета по ТВ лишить лицензий канал "112 Украина". Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко написал в своем Facebook.



"Обеспокоен жестким решением Нацсовета. Оно поставило под угрозу сотни рабочих мест журналистов и сотрудников телеканала "112 Украина".

Позиция Нацсовета по "112" является предвзятой - так как часть всеукраинских каналов создавалась путем объединения региональных лицензий. Например, "5 канал" когда-то состоял из региональной сети НБМ и Экспресс - ИНФОРМ. Не понимаю, почему нельзя было позволить аналогичное решение для 112, который просил об этом с 2018 года.

Национальный союз журналистов Украины воспринимает нынешнее решение Нацсовета как попытку ограничить свободу слова и внедрить цензуру. Ведь 112 канал - лидер новостного вещания. И часто критикует власть или дает возможность донести свою позицию критикам власти.

Жаль, что в современной Украине телеканалы лишают лицензии, а большую аудиторию - доступа к понравившемуся СМИ.

В первую очередь ждем от Нацсовета не репрессивных решений по телеканалам, а отчета о многочисленных претензиях к деятельности самого Нацсовета, которые раздавались за последние годы. Объяснений, чем именно было обусловлено ​​выборочное внимание регулятора к отдельным каналам (во времена предыдущего президента это и попытка давления на "1 + 1", кроме 112 и Ньюзвану).

НСЖУ намерен информировать международных партнеров о ситуации с лицензиями 112 канала и в целом - о состоянии свободы слова в стране", - написал Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Ранее "Страна" сообщала, что в Офисе президентапосле отзыва лицензии у канала 112 заявили о свободе слова и пообещали сменить состав Нацсовета по ТВ.