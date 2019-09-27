Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал полной ерундой обвинения, выдвинутые против него от лица "информатора" из разведки США касательно его общения с украинскими чиновниками по вопросу "дела Байдена".

Также он проанонсировал предоставление доказательств вмешательства ряда украинских должностных лиц в президентские выборы в США 2016. Об этом сообщает CNN.

"Отвечая на вопрос о деталях жалобы, из-за которой многие американские чиновники глубоко обеспокоены его действиями при общении с украинскими чиновниками и гражданами, Джулиани назвал обвинение полной ерундой", - говорится в сообщении.

В доказательство своих слов Джулиани предоставил журналистам вырезки его переписки с главным американским дипломатом по Украине Куртом Волкером. Также он анонсировал публикацию ряда прямых свидетельских показаний и видео улик, о вмешательстве ряда украинских чиновников в президентские выборы в США 2016, очевидно на стороне Хиллари Клинтон.

Фото: facebook.com/Владимир Корнилов

Джулиани также опроверг утверждения в жалобе о том, что два чиновника Госдепартамента говорили с ним, что бы "предотвратить ущерб", который он якобы наносил интересам национальной безопасности США в отношении его работы с Украиной. "Государственный департамент ни разу не связывался со мной в контексте той информации, о которой вы говорите", - отметил адвокат.

Ранее СМИ сообщили о жалобе информатора - одного из сотрудников разведки, которые обрабатывают иностранные коммуникации Белого дома. Он, в частности, доложил своему руководству, что 25 июля во время разговора Трампа с "иностранным лидером" (которого потом установили как Владимира Зеленского) президент США якобы сделал недопустимое "предложение". Американские СМИ утверждали, что Трамп, в частности, требовал от Зеленского расследовать дело в отношении компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, планирующего баллотироваться на предстоящих президентских выборах. После публикации стенограммы разговора стало ясно, что это не так.

Также в жалобе сотрудника разведки говорилось, что адвокат президента США Рудольф Джулиани после телефонного разговора Трампа с Зеленским общался в частном порядке с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом, советником Зеленского Андреем Ермаком и председателем СБУ Иваном Бакановым.

Видео: youtube.com/Страна.ua