Вчера, 26 сентября, Кассационный админсуд Верховного суда Украины отменил решение судов предыдущих инстанций о том, что экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров выполнял лишь "церемониальную функцию", подписывая незаконные рассрочки по уплате налогов на 2 млрд грн компаниям беглого нардепа Александра Онищенко. И теперь дело рассмотрит Высший Антикоррупционный суд Украины.

Это решение Кассационного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Заседание продолжалось около восьми часов. Во время него были рассмотрены все ходатайства Насирова: экс-глава ГФС пытался устранить из дела НАБУ и САП и просил передать дело в другую палату Верховного суда. После того, как ему отказали, он хотел во второй раз заявить отвод судей. Однако тоже получил отказ, как передает ЦПК.

"Двухлетняя история о "церемониальных функциях" наконец закончилась. Теперь Насирова ждет полноценный судебный процесс и разбирательство уголовного дела против него в Антикоррупционном суде", - прокомментировал решение Верховного суда юрист ЦПК Андрей Савин.

Напомним, в 2017 году Насиров подал иск в Окружной админсуд Киева (ОАСК) о том, что якобы не отвечал как председатель ГФС за предоставление рассрочек, чем хотел перевести всю ответственность на местные налоговые инспекции. ОАСК под председательством судьи Евгения Аблова тогда полностью удовлетворил иск Насирова.

НАБУ, САП и госпредприятие "Укргаздобыча", с помощью которого компании Онищенко добывали газ, обжаловали это решение суда.

Однако в июне тройка судей Апелляционного суда в составе Андрея Паринова, Александра Беспалова и Натальи Литвиновой сначала отстранила от этого дела НАБУ и САП, а затем приняла решение в пользу Насирова.

Как известно, бывший руководитель ГФС Роман Насиров обвиняется в том, что он принял ряд решений, которыми разрешил не платить налоги компаниям Онищенко, которые добывали газ. В результате государство потеряло более 2 млрд грн.

Мы рассказывали, что Насиров подал в суд на Кабмин из-за конкурса на пост глав ГТС и ГФС.

Ранее "Страна" сообщала, что суд Киева отказал Насирову в остановке конкурса на пост руководителя налоговой и таможни.