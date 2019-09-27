Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед своей встречей с нынешним главой Госдепа Майком Помпео, на полях Генассамблеи ООН провел переговоры с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, занимавшим этот пост с 1973 по 1977 годы.

Об этом передает "РГ".



Эта встреча в Нью-Йорке, как стало известно от источника в российской делегации, готовилась заранее и не была спонтанной. Обсуждалась международная повестка. Разговор состоялся в особенно напряженный для российско-американских отношений момент: скандал с невыдачей виз США членам российской делегации, безусловно, будет иметь ответное продолжение, что еще сильнее осложнит диалог между странами не только по двусторонней, но также по мировой повестке.

Генри Киссинджер и Сергей Лавров, фото: Facebook/Мария Захарова

Предстоящая в пятницу вечером, 27 сентября, встреча Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео пока стоит в программе главы российского МИДа. Но она может и не состояться в условиях повышенной конфликтности между странами. Накануне США ввели санкции против еще нескольких российских предприятий и физических лиц, поставляющих, по мнению американской стороны, топливо в Сирию.

В этой связи нынешние переговоры Лаврова с Киссинджером, возможно, один из немногих доверительных каналов, которые остаются в нынешней ситуации у Москвы и Вашингтона. Тем более, как всегда утверждал бывший госсекретарь, "у России и США есть опыт в налаживании отношений".

Ранее "Страна" сообщала, что Лавров и Зеленский провели беседу на полях Генассамблеи ООН.

Так же мы рассказывали, что Лавров обрушился с резкой критикой на Данию из-за Северного потока-2.