Вчера, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, перед переговорами с генсеком ООН, провел в Нью-Йорке встречу с бондхолдерами (держателями гособлигаций Украины - Ред.) и представителями рейтинговых агентств, на которой отметил важность сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.

Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к устойчивому экономическому росту", - сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти.

Владимир Зеленский напомнил, что 5 сентября начал работу Высший антикоррупционный суд. Также завершается процесс подготовки к приватизации государственного имущества.

Президент рассказал о законодательных инициативах, целью которых является привлечение иностранного капитала в Украину.

"Мы разработали десятки законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного климата. В частности, речь идет о реформах правоохранительной и судебной систем и снятия ограничений на движение капитала. Также в первом чтении принят законопроект о концессиях", - сказал глава государства.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Украина не договорилась с МВФ о новом кредите.