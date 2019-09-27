Скандальный депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который отличился тем, что нахамил журналистам в Верховной Раде, снова попал в центр внимания медиа. Как оказалось, депутат-ресторатор оформил своим помощником красотку Марьяну Михолап, 22-летнюю экс-модель, которая участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина" и еще недавно активно снималась в фотосессиях для известных брендов.

Об этом передает Радио Свобода.

Как говорится на сайте Верховной Рады, Марьяна Михолап работает у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Фото: rada.gov.ua

В прошлом году Марьяна Михолап окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика". Хотя, как сама признавалась, "слабо видит себя в этом".

Еще в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка. А еще предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа и в начале сентября 2019 ее резюме об этом были удалены из соответствующих сайтов.

Сейчас девушка фотографируется на фоне Верховной Рады и жалуется на то, что ничего не успевает.

Фото: Instagram

Напомним, что ресторатор и телеведущий Николай Тищенко прошел в Верховную Раду 9-го созыва как мажоритарщик от "Слуги народа", одержав победу на 219 избирательном округе в Киеве.

Сейчас он является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры и у него пятеро помощников: двое работающих по срочному трудовому договору на постоянной основе, а трое - на общественных началах.

Ранее "Страна" сообщала, как нардеп-ресторатор Тищенко нахамил журналистке в кулуарах Рады.