В США продолжает бушевать политический скандал, связанный с обнародованием полной стенограммы беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского. И, как оказалось, человеком с подачи которого и разгорелся весь этот политический сыр-бор, оказался не сотрудник администрации Трампа, а агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который работал в Белом доме, фактически под прикрытием.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The New York Times.

"Его доклад, обнародованный в четверг, 26 сентября, подтвердил, что агент аналитик по образованию, и четко дал понять, что он разбирается в американской внешней политике в отношении Европы, демонстрируя токое понимание украинской политики и по крайней мере некоторые знания закона", - делает выводы редакция.

Офицер ЦРУ не работал в команде связи, которая обрабатывает звонки с иностранными лидерами. По словам источников, знакомых с его личностью, он узнал о поведении Трампа "в ходе официальных межведомственных дел".

По данным источников, сотрудник ЦРУ уже покинул Белый дом и продолжает работу в управлении. Другие сведения о нем не приводятся.

Директор Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, что сделает все возможное для защиты агента от преследований и сохранения его инкогнито.

"Мы должны защитить тех, кто проявляет смелость сообщать о возможном правонарушении, то ли на поле боя, то ли на рабочем месте", - сказал Магуайр.