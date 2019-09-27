США обвинили президента Сирии Башара Асада в новом применении химического оружия на территории страны. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке, 26 сентября, как передает DW.

США на основании проведенного расследования пришли к выводу, что режим Асада 19 мая применил хлор в качестве химического оружия в ходе операции в провинции Латакия.

По словам Помпео, эта химическая атака была предпринята в рамках наступления сирийских войск на позиции повстанцев и джихадистов в провинции Идлиб, где российская авиация оказывает войскам Асада поддержку с воздуха. Госсекретарь США посетовал на то, что применение хлора в Латакии является, как он заявил, лишь одним из звеньев в долгой череде атак с применением режимом Асада химического оружия, в результате которой погибли и пострадали тысячи сирийцев.

Майк Помпео объявил, что США выделят Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще 4,5 млн долларов для расследование случаев применения химоружия в Сирии.

Что творится в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб в северо-западной части Сирии проживают, по оценкам, около 3 миллионов мирных жителей, более половины из них - перемещенные лица. Турция опасается, что в случае эскалации насилия в Идлибе оттуда хлынут в ее направлении новые потоки беженцев. В Идлибе хозяйничают боевики близкой к "Аль-Каиде группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Правительство Асада оправдывает операции в Идлибе борьбой против терроризма.

Ранее "Страна" сообщала, что на Совбезе ООН Сирия предложила подарить Израилю пару американских штатов.

Так же мы рассказывали, что США подозревают армию Асада в применении химического оружия на северо-западе Сирии.