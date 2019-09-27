Вчера, 26 сентября, Владимир Зеленский завершил свою программу участия в 74-й Генассамблее ООН. Последней встречей лидера Украины стали его переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Президент Украины и генсек ООН встретились на 38-м этаже здания секретариата штаб-квартиры ООН, где расположен кабинет Антониу Гутерреша, как передает Укринформ.

"Президент Украины поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан своей страны, пострадавших от российской агрессии.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций к активной работе по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины", - уточнили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский в Нью-Йорке почтил память жертв террористических атак 9/11.