В патрульной полиции Киева напомнили, что большинство ДТП на регулируемых перекрестках происходят из-за проезда одного водителей на запрещающий сигнал светофора. Соответствующее видео опубликовано на странице полиции столицы в Facebook.

"Нарушение ПДД приводит к ДТП. Нарушители пытаются "проскочить" перекресток до начала движения остального потока, а потому значительно ускоряются. Результаты таких поступков обычно достаточно серьезные, не редко бывают и смертельные случаи", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на этот раз всем участникам повезло, обошлось без пострадавших. Стоит отметить, что все водители и пассажиры ДТП были пристегнуты ремнем безопасности.

Видео: Facebook/Патрульна поліція Києва

Ранее сообщалось, что глава Нацполиции Клименко отстранил руководство полиции охраны области после ДТП с участием полицейского под Киевом.

Также мы писали, что под Киевом водитель погиб после столкновения с автобусом, что остался на дороге после оформления другого ДТП.