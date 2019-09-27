Дочь президента США Дональда Трампа Иванка появилась на конференции, посвященной религиозной свободе, на 74 Генассамблее ООН в Нью-Йорке в весьма откровенном наряде, который отвлек внимание многих присутствующих.

Фото: Facebook/Денис Гороховский

На мероприятии Иванка Трамп появилась в белой юбке Prada и тонкой голубой блузке, которая просвечивает грудь.

В сети появилась масса фотографий, на которых 37-летняя Иванка демонстрирует свои формы через облегающую верхнюю одежду.

При этом сама старший советник президента также выложила снимки в Instagram. Она выбрала несколько самых "нейтральных" фото, на которых конфуз не так бросается в глаза.

"В честь климатического саммита ООН Иванка перешла на новые энергосберегающие галогенные фары", - дал оценку американский комик Ноэль Каслер в Twitter.

Иванка Трамп на Генассамблее ООН. Фото: instagram.com/ivankatrump

Инцидент вызвал массу обсуждений в социальных сетях. Многие пользователи отметили, что гардероб Иванки был симпатичным, однако удивились, что она забыла надеть бюстгальтер. Другие же уверяют, что белье на ней было, но специальное или сделанное из тонкой материи.

Ранее сообщалось, что в США рассекретили жалобу информатора на разговор Трампа с Зеленским.

Также мы писали, что "Страна" публикует стенограмму разговора Зеленского и Трампа в аудио. Начитка дикторов.