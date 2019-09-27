Полузащитник чемпиона Украины по футболу зимой может перейти в английский клуб
Английский "Кристал Пэлас" в зимнее трансферное окно попытается подписать полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко.
Об этом сообщило издание The Sun.
Отмечается, что "орлы" интересовались 30-летним украинцем еще летом, но сделка так и не состоялась. Тогда сумма возможного трансфера оценивалась в восемь миллионов фунтов.
Теперь англичане были проинформированы, что Степаненко будет готов покинуть "горняков" зимой, а клуб не будет препятствовать, если получит достойное предложение.
Тарас Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года. За дончан хавбек провел 285 матчей, забил 19 голов и отдал 19 ассистов. Также на его счету 55 поединков и три гола за сборную Украины.
Контракт полузащитника с чемпионом Украины истекает летом 2022 года.
Ранее мы сообщали, что донецкий Шахтер в лиге чемпионов уступил Манчестер Сити в Харькове с разгромным счетом.
Еще мы писали, что за неделю до матча "Шахтера" с "Аталантой" в Милане продали всего четверть билетов.