Одна из провокационных страниц в Facebook, на которой занимались хвальбой Дональда Трампа, имела более широкий охват, чем New York Times и Washington Post вместе взятые.

Этой страницей управляли из Украины командой всего из трех человек, которые даже не могли свободно говорить на английском. В их числе была 13-летняя девочка и пенсионерка, пишет Newsweek.

Как отмечается, Facebook на этой неделе удалил страницы с названиями I Love America и Cute or Not, которые показывали миллионам пользователей позитивный контент про Дональда Трампа. В социальной сети решили, что эти страницы нарушают политику о спаме и фальшивых учетных записях.

Однако, на протяжении двух последних лет эти страницы видели миллионы американцев, которые ничего не подозревали. Им показывали вирусный контент, часть из которого была изготовлена фабрикой троллей России, известной под названием "Агентство интернет-исследований". Именно эта организация стояла в центре российского вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Мемы, которые во время выборов распространяла страница троллей под названием Being Patriotic, вдруг снова появились на I Love America. У последней было 1,1 миллиона подписчиков. За последние три месяца у страницы был больше охват, чем у USA Today. Также на I Love America еще до удаления на этой неделе агитировали американцев снова голосовать за Трампа.

Сайт расследований Popular Information выяснил, что за всем стоит украинец Андрей Зюзиков и его бывший бизнес-партнер Андрей Ткаченко. Они уверяют, что мотив вести страницы с пропагандой Трампа был исключительно финансовый. Нет никаких признаков того, что к этому причастно любое иностранное правительство.

Все началось в 2017 году, когда Зюзиков зарегистрировал сайт, связанный со страницей I Love America. Он передал все технические дела Ткаченко, с которым он позже поссорился. Поскольку Зюзиков не хотел продвигать политиков. Однако, они начали размещать сообщения о Трампе из-за "вирусности".

"Если бы инструкции по вязанию давали такие же вирусные результаты, мы бы завалили страницы сообщения об этом", - сказал Зюзиков Popular Information.

В то же время, как рассказал Ткаченко, страницы с большим числом подписчиков было сложно монетизировать. Поэтому пользователей призывали переходить на сайт, с которого можно получать деньги за рекламу. Но, как отмечает Ткаченко, переходы были не такими объемными, как они хотели. В итоге он привлек к управлению страницами свою дочь.

"Ей 13 лет. Я научил ее всему. Убежден, эти навыки пригодятся ей в будущем", - сказал он. "Было только три администратора, которые руководили всей американской фермой. И это простые люди, которые даже не говорят на английском полноценно", - добавил украинец. По его словам, "пенсионерка с инвалидностью" руководила страницей I Love America. А сам Ткаченко научил ее "с нуля", как это делать.

Ранее сообщалось, что Facebook снес 167 аккаунтов украинской "фабрики троллей" с 4,2 млн подписчиков. Среди них - страницы лидеров рейтинга СМИ.

Также мы писали, что Facebook уличили в сборе данных о сексуальной жизни женщин.