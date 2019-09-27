В английском Манчестере агент по недвижимости голыми руками отбился от банды четырех грабителей, которые пытались проникнуть к нему в дом, заставив преступников сбежать. Об этом сообщает Daily Mail News.

Как сообщается, вечером во вторник 35-летний Асиф Али готовил на своей кухне, когда увидел в комнате мужчину, одетого в черное. Как видно на кадрах, сначала храбрый мужчина дрался с грабителями по очереди, после чего преследовал их кухонным ножом.

По его словам, он действовал инстинктивно, когда увидел первого человека в своем доме.

"Я не боялся, я просто разозлился. Я думаю, что адреналин включился. Я начал бить его кулаком и думаю, что мог сломать ему нос. Затем я увидел второго человека, направляющегося к лестнице - я налетел на него, потому что моя жена была наверху в постели", - рассказал он.

Когда появился третий человек, Али смог дать отпор им всем, после чего вытеснил из дома. Четвертый злоумышленник ждал за дверью.

"Моя жена не хочет здесь жить - она очень потрясена. Сейчас она живет с семьей, но меня это не пугает. Я очень зол", - заявил Али.

Полиция пока не прокомментировала происшествие.

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