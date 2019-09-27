В Совете судей Украины утвердили эскизы нагрудного знака судьи. Соответствующее решение № 74 ССУ постановил 20 сентября 2019 года, передает Юрлига.

Помимо этого, ССУ поручил Государственной судебной администрации для апробации нового образца нагрудного знака судьи и подготовки технического задания и описания нагрудного знака судьи:

изготовить образцы нагрудного знака судьи согласно утвержденным эскизам в натуральную величину;

предоставить ССУ предложения относительно материала, из которого будет изготовляться нагрудный знак судьи с ориентировочной стоимостью изготовления одной единицы знака;

предоставить ССУ предложения относительно возможных вариантов крепления нагрудного знака судьи на левом лацкане мантии судьи.

Отмечается, что диаметр нагрудного знака составляет 5 см.

Фото: jurliga.ligazakon.net

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