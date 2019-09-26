В Чернобыле готовят новые маршруты для туристов из-за их огромного наплыва.

Так, с начала года там побывало почти 85 тысяч туристов, говорится в сюжете ТСН.

"За один только месяц больше туристов, чем за весь 2015 год. Чернобыль переживает настоящий туристический бум. Только с начала года здесь побывало почти 85 тысяч туристов. Поэтому для них уже готовят новые, еще более экстремальные маршруты", - отмечается в материале.

При этом говорится, что открыли доступ к пульту управления четвертым энергоблоком, откуда все начиналось.

"Для многих оно стало известно только лишь после сериала Чернобыль, а для меня оно очень сложное", - говорит заместитель технического директора ЧАЭС по безопасности Александр Новиков. В ту ночь на пультом был его товарищ - Леонид Топтунов, именно он помогал локализовать аварию и подавал воду в реактор. Меньше чем через три недели после этого умер.

Ранее "Страна" рассказывала, как у Чернобыльской АЭС расцвела целебная трава, которой в древности лечили детей.

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