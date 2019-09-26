В среду, 25 сентября, в Украине вступили в силу изменения в Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", который позволяет начать реформу органов прокуратуры, передает Юрлига.

Как сообщается, все прокуроры и следователи органов прокуратуры, желающие работать по новым правилам, должны будут пройти аттестацию.

Первыми аттестацию пройдут прокуроры Генеральной прокуратуры, вторая и третья очереди аттестации будут касаться прокуроров региональных и местных прокуратур.

По словам Генерального прокурора Руслана Рябошапки, сначала произойдет аттестация, и все действующие прокуроры, которые пройдут оценивание по критериям профессиональности и добропорядочности, продолжат работать в новых органах прокуратуры.

Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года. Аттестованные прокуроры будут работать на основе индивидуального оценивания качества работы.

Аттестация действующих прокуроров состоится на основании Положения о прохождении прокурорами аттестации, Положения о кадровых комиссиях Офиса Генерального прокурора, областных прокуратур, которые в ближайшее время будут обнародованы на веб-сайте Генпрокуратуры.

На основе данных приказов с 27 сентября до 10 октября этого года работники Генепрокуратуры будут подавать заявления о переводе в новые органы прокуратуры и о намерении пройти аттестацию.

Предусмотрено, что аттестация будет состоять из трех этапов. К каждому последующему этапу кадровые комиссии будут допускать тех прокуроров, которые успешно прошли предыдущий этап.

Первый этап - это экзамен в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора.

Второй этап будет направлен на оценку общих способностей и навыков на основе анонимного компьютерного тестирования.

На третьем этапе прокуроры пройдут собеседование с целью выявления соответствия требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добропорядочности. Для оценки уровня обладания практическими умениями и навыками прокуроры также выполнят письменное практическое задание.

Кадровые комиссии будут включать лица, которые будут делегироваться международными организациями.

Ранее сообщалось, что из Генпрокуратуры Украины по новому закону автоматом уволены два зама Луценко.

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