Женщина ищет виновных в гибели мужа, который упал в открытый люк. Видео
Женщина пытается найти виновных в гибели своего мужа, который упал в открытый канализационный люк.
Как говорится в сюжете ТСН, жительница Тростянца, xnj в Сумской области, уже годпытается найти виновных в гибели своего мужа, который упал в открытый канализационный колодец и, не дождавшись помощи, погиб.
"Нету владельца - нет проблем. 4-метровый колодец расположен в людном месте возле парка, где ежедневно ходят сотни людей", - говорится в материале.
После инцидента коммунальщики его накрыли, однако брать на баланс города отказываются.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве на месте коммунальных работ частично провалился грузовик.
Еще мы показывали фото, как в Киевской области двухлетний ребенок провалился в канализационный люк.
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