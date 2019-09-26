Женщина пытается найти виновных в гибели своего мужа, который упал в открытый канализационный люк.

Как говорится в сюжете ТСН, жительница Тростянца, xnj в Сумской области, уже годпытается найти виновных в гибели своего мужа, который упал в открытый канализационный колодец и, не дождавшись помощи, погиб.

"Нету владельца - нет проблем. 4-метровый колодец расположен в людном месте возле парка, где ежедневно ходят сотни людей", - говорится в материале.

После инцидента коммунальщики его накрыли, однако брать на баланс города отказываются.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве на месте коммунальных работ частично провалился грузовик.

Еще мы показывали фото, как в Киевской области двухлетний ребенок провалился в канализационный люк.