Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко принял решение отстранить руководящий состав управления полиции охраны Киевской области после того, как сотрудник полиции охраны в Броварах наехал на остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина и два человека получили травмы.

Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Фейсбуке.

"В городе Бровары на улице Киевской произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще два травмированы. За рулем автомобиля находился сотрудник управления полиции охраны Киевской области. Я принял решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от исполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования", - сообщил Клименко.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Скриншот: Facebook/Національна поліція України

Ранее сообщалось, что полиция опубликовала видео типичного ДТП в Киеве с нарушением правил маневрирования.

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