В четверг, 26 сентября, банкиры опустили безналичный курс доллара на 8 копеек.

Торги на межбанковском валютном рынке закрылись в рамках 24,09-24,12 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

По его словам, общий объем торгов он оценил в очень скромной сумме - до $80 млн. Рынок был очень вялым и малоподвижным.

"С утра валютное предложение просело, реагируя на вчерашний вечерний рост котировок и дополнительно демотивируемое календарным периодом возмещений НДС в гривне. Но вскоре рынок нашел баланс, наличный сегмент рост не поддержал", - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На безналичный рынок давило фактора:

  1. крупные объемы торгов вчера и активная раскачка котировок, после которой многие продавцы доллара взяли паузу;
  2. возмещение НДС, отбивающее желание у экспортеров конвертировать свою выручку: 7,7 млрд грн Госказначейство выплатило вчера и 250,18 млн грн - сегодня.

"Активно распространявшаяся новость о провале Украиной кредитных переговоров с МВФ на настроения межбанка никак не повлияла", - заверил UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На наличном рынке также было очень спокойно. Средний курс продажи доллара людям к вечеру находился в рамках 24,20-24,40 грн/$, минимальный - на 24,11 грн/$, максимальный - на 24,70 грн/$. При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 23,90-24,11 грн/$.

Завтра на межбанке не ждут большой активности.

"Скорее всего, 27 сентября безналичный рынок будет открываться в рамках 24,05-24,15 грн/$. Не думаю, что будет большой спрос на доллар, по пятницам - это редкое явление. Полагаю, межбанк, либо останется на текущих ценах или немного опустится по курсу доллара", - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Прогноз Олега Куринного на пятницу оказался несколько выше - 24,15-24,25 грн/$.

Ранее сообщалось, что доллар перестанет падать. Банкиры собираются поднять курс.

Также мы писали, что JP Morgan прогнозирует, что за три месяца доллар подорожает на 1,5 грн.

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