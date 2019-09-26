По представлению главы Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя Нацполиции.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, решение об увольнении Вадима Трояна с поста заместителя министра было принято Кабмином в начале сентября.

Фото: wikipedia.org

В 2014 году Троян был заместителем командира полка "Азов". А в марте 2016 года получил должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины. 8 февраля 2017 был назначен заместителем министра внутренних дел.

Известно, что Вадим Троян придерживался крайне правых взглядов. В 2017 году попал в громкий скандал с вымогательством денег. В его доме был проведен обыск, но позже дело замяли однако замяли.

Также мы сообщали, что уволенному с поста главы Нацполиции Сергею Князеву в МВД дали новую должность.