Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан имеет звание заслуженного юриста Украины, которое было присвоено указом президента Виктора Ющенко, за дело, которое так и не состоялось. Об этом говорится в сюжете "Схем".

Как сообщается, в ходатайстве приводятся различные положительные характеристики Богдана, как юриста, но иллюстрируются все они одним конкретным делом.

"Благодаря защите группой адвокатов, под руководством, в том числе Андрея Богдана, интересов государства в лице Кабмина в судебных учреждениях, незаконно приватизированное ОАО "Никопольский завод феросплавов", было возвращено государству", - говорится в документе.

Если Богдана наградили за возвращение данного завода стране, то тогда это предприятие хотя бы какое-то время должно было быть в госсобственности. Однако, как сообщается в расследовании, акционер этого завода Игорь Коломойский искренне удивляется этой информации.

Как отмечается, Никопольский завод феросплавов сначала был государственным. Однако в 90-е олигархи Коломойский и Пинчук скупили меньшую часть его акций, а во времена Кучмы, в 2003 году, контрольный пакет акций отошел "за дешево" зятю президента Пинчуку. Уже после "оранжевой революции" акции Пинчука решили вернуть государству. Этим и занимался в суде от имени правительства Андрей Богдан, как адвокат. В итоге завод так и не был возвращен в государственную собственность, вместо этого его распределили между собой Пинчук и Коломойский, которые владеют им и сейчас.

Кроме того, как сообщают "Схемы", за то, чего так и не произошло, Богдан получил доплаты за звание заслуженного юриста Украины. Ему доплачивали, когда он работал на госдолжностях при Ющенко и Януковиче. Из бюджета Украины он получил как минимум 25 тысяч гривен.

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Ранее сообщалось, что информатор сообщил, что Джулиани встречался с Ермаком, Богданом и Бакановым.

Также мы писали, что суд перенес подготовительное заседание по иску Богдана к журналистам "Схем" на октябрь.