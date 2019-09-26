"Схемы" выяснили, как Богдан стал заслуженным юристом за дело, которое не выиграл
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан имеет звание заслуженного юриста Украины, которое было присвоено указом президента Виктора Ющенко, за дело, которое так и не состоялось. Об этом говорится в сюжете "Схем".
Как сообщается, в ходатайстве приводятся различные положительные характеристики Богдана, как юриста, но иллюстрируются все они одним конкретным делом.
"Благодаря защите группой адвокатов, под руководством, в том числе Андрея Богдана, интересов государства в лице Кабмина в судебных учреждениях, незаконно приватизированное ОАО "Никопольский завод феросплавов", было возвращено государству", - говорится в документе.
Если Богдана наградили за возвращение данного завода стране, то тогда это предприятие хотя бы какое-то время должно было быть в госсобственности. Однако, как сообщается в расследовании, акционер этого завода Игорь Коломойский искренне удивляется этой информации.
Как отмечается, Никопольский завод феросплавов сначала был государственным. Однако в 90-е олигархи Коломойский и Пинчук скупили меньшую часть его акций, а во времена Кучмы, в 2003 году, контрольный пакет акций отошел "за дешево" зятю президента Пинчуку. Уже после "оранжевой революции" акции Пинчука решили вернуть государству. Этим и занимался в суде от имени правительства Андрей Богдан, как адвокат. В итоге завод так и не был возвращен в государственную собственность, вместо этого его распределили между собой Пинчук и Коломойский, которые владеют им и сейчас.
Кроме того, как сообщают "Схемы", за то, чего так и не произошло, Богдан получил доплаты за звание заслуженного юриста Украины. Ему доплачивали, когда он работал на госдолжностях при Ющенко и Януковиче. Из бюджета Украины он получил как минимум 25 тысяч гривен.
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Ранее сообщалось, что информатор сообщил, что Джулиани встречался с Ермаком, Богданом и Бакановым.
Также мы писали, что суд перенес подготовительное заседание по иску Богдана к журналистам "Схем" на октябрь.