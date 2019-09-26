Под Киевом несовершеннолетний водитель скутера сбил пожилую женщину на велосипеде и скрылся с места ДТП. Авария произошла 25 сентября в селе Чубинское. Подросток выезжал на скутере из ЖК Новосельцево на улицу Выставочную и не уступил дорогу велосипедистке. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в соцсети.

Женщина получила перелом и другие травмы. Инцидент попал на видео и опубликован в соцсети.

"Если кто-то знает его надо срочно найти его родителей пока он не наделал большей беды!" - говорится в сообщении.

Также в посте говорится, что Чубинском юные скутеристы довольно часто нарушают правила дорожного движения.

"Родители обратите внимание и перед тем, как покупать своему ребенку такие игрушки подумайте готов ли ребенок придерживаться техники безопасности и ПДД. Ведь Чубинское это населенный пункт где много маленьких детей и ваши чада на мотороллерах могут нанести непоправимый вред, как здоровью детей, так и взрослых", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Чернигове подросток на дедушкином авто протаранил дерево, погибли четыре человека.

Также мы сообщали, что полиция опубликовала видео типичного ДТП в Киеве с нарушением правил маневрирования.