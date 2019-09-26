В Броварском районе Киевской области, по предварительным данным, сотрудник управления полиции охраны за рулем автомобиля наехал на остановку общественного транспорта, в результате чего одна женщина погибла, еще два человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Как сообщается, в четверг в 17:46 в Броварской отдел полиции поступило сообщение о совершении наезда на остановку общественного транспорта.

Водитель, находившийся за рулем, не справился с управлением и въехал в остановку, в результате ДТП два человека получили телесные повреждения, а также погибла женщина.

Согласно предварительным данным, водитель - сотрудник управления полиции охраны. По данному факту назначено служебное расследование, на время которого начальник управления полиции охраны Киевской области отстранен от исполнения служебных обязанностей. О происшествии сообщено в Государственное бюро расследований (ГБР).

На месте ДТП находился глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Скриншот: Facebook/Національна поліція України

Ранее сообщалось, что под Киевом водитель погиб после столкновения с автобусом, что остался на дороге после оформления другого ДТП.

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