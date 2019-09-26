Принятие парламентом закона об отмене неприкосновенности народных депутатов поддерживают 89% жителей Украины.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 16-19 сентября 2019 года.

Не одобряют снятие неприкосновенности с нардепов лишь 7% опрошенных. А 4% затруднились ответить на вопрос.

Скриншот: kiis.com.ua

Подавляющее большинство респондентов - 85% - положительно относятся к внесению изменений в Конституцию Украины, которые должны отменить неприкосновенность судей. Негативно отозвались на это 8% опрошенных. 7% не смогли ответить на вопрос.

77% участников исследования одобряют отмену неприкосновенности президента Украины. 16% не одобряют, 7% не смогли ответить на вопрос.

Скриншот: kiis.com.ua

При этом ровно половина опрошенных не согласны с тем, что отмена депутатской неприкосновенности увеличит зависимость народных избранников от президента и сделает их менее свободными в отстаивании интересов избирателей. Согласны с этим утверждением 40% опрошенных. 10% не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Участниками опроса стали люди старше 18 лет. В ходе исследования было проведено 1500 интервью. Погрешность выборки не превышает 2,6%.

Ранее "Страна" приводила данные опроса, по которым отмену моратория на продажу земли не поддерживают 52% людей.

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