В России хотят разрешить бесплатное посещение цирка военнослужащим. Минобороны РФ ведет переговоры с Росгосцирком о том, чтобы они получили право входить на представление, предъявив военный билет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин, его организация реализует несколько социальных программ.

"Ведомство восстанавливает досуговые центры, и у нас есть обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету", - добавил Шемякин.

Подробности программы не уточняются.

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