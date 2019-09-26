Глава МИД Украины и Гренады Вадим Пристайко и Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МИД.

Вадим Пристайко и Питер Чарльз Дэвид. Фото: mfa.gov.ua

"26 сентября 2019 года на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Напомним, Гренада - островное государство в Карибском море. Площадь страны 344 км²; столица Сент-Джорджес.

Также сегодня стало известно, что Украина и Эквадор подписали соглашение о безвизовом режиме.

Ранее сообщалось, что Зеленский поставил подпись под законом о "таможенном безвизе" с Евросоюзом.