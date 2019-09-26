Полиция задержала мужчину, который обокрал храм, а затем похитил мотороллер. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

На днях к правоохранителям обратилась женщина из пгт Ракитное. Она пожаловалась, что у подъезда ее дома похитили мотороллер.

Местная уголовная полиция в ходе следственно-розыскных мероприятий установила личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Кировоградской области.

Фото: kv.npu.gov.ua

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что задержанный также совершил кражу в церкви. Накануне ночью он проходил мимо здания храма, заметил приоткрытое окно и проник внутрь здания. Из церкви мужчина похитил ценное имущество. С украденным он пошел бродить по городу, пока не увидел у одного из домов мотороллер, на котором и уехал с места происшествия.

Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) и по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" писала об ограблении и осквернении в Киеве храма Украинской православной церкви.

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